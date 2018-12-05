طب بيطري القاهرة تنظم مسابقة ثقافية بعنوان كتابتي 2019

أعلن أحمد مبارك رئيس اتحاد طلاب كلية الطب البيطري عن تنظيم اللجنة الثقافية بالاتحاد لمسابقة شعرية ثقافية بعنوان "كتابتي2019".





وأوضح مبارك في تصريح لـ "صدي البلد" انه للاشتراك بالمسابقة يتم تسليم الأعمال مكتوبة علي الحاسب الآلي مؤكدا أن آخر موعد لتسليم الأعمال 31 ديسمبر.





وأضاف أحمد أنه من شروط المسابقة ألا يزيد الشعر الحر على 30 سطرا والشعر العمودي لايزيد على 15 بيتا والقصة القصيرة لا تزيد على صفحتين والسيناريو لايقل عن 30 صفحة ولا يزيد على 50 صفحة.



