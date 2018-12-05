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تعليم

طب بيطري القاهرة تنظم مسابقة ثقافية بعنوان كتابتي 2019

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 12:34 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلن أحمد مبارك رئيس اتحاد طلاب كلية الطب البيطري عن تنظيم اللجنة الثقافية بالاتحاد لمسابقة شعرية ثقافية بعنوان "كتابتي2019".

وأوضح مبارك في تصريح لـ "صدي البلد" انه للاشتراك بالمسابقة يتم تسليم الأعمال مكتوبة علي الحاسب الآلي مؤكدا أن آخر موعد لتسليم الأعمال 31 ديسمبر.

وأضاف أحمد أنه من شروط المسابقة ألا يزيد الشعر الحر على 30 سطرا والشعر العمودي لايزيد على 15 بيتا والقصة القصيرة لا تزيد على صفحتين والسيناريو لايقل عن 30 صفحة ولا يزيد على 50 صفحة.

وذكر احمد ان يتم منح المراكز الثلاثة الأولي شهادات مختومة من الكلية وجوائز نقدية في حفل يقام مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
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