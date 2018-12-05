الصناعة تتفاوض مع شركات عالمية لضخ استثمارات بقطاع السيارات.. قريبا

كشف المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، عن التفاوض مع عدد من الشركات العالمية بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية بقطاع السيارات والصناعات الهندسية.





وأضاف وزير الصناعة في تصريحات صحفية، أن الشركات زارت خطوط إنتاج شركة النصر للسيارات وأشادوا بالامكانيات التصنيعية الخاصة به، معتبرا انها خطوات ايجابية على حرص تلك الكيانات بضخ استثمارات بالدولة خلال الفترة المقبلة.



