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اقتصاد

الصناعة تتفاوض مع شركات عالمية لضخ استثمارات بقطاع السيارات.. قريبا

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
كشف المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، عن التفاوض مع عدد من الشركات العالمية بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية بقطاع السيارات والصناعات الهندسية.

وأضاف وزير الصناعة في تصريحات صحفية، أن الشركات زارت خطوط إنتاج شركة النصر للسيارات وأشادوا بالامكانيات التصنيعية الخاصة به، معتبرا انها خطوات ايجابية على حرص تلك الكيانات بضخ استثمارات بالدولة خلال الفترة المقبلة.

وذكر وزير الصناعة أنه تم تكليف مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بالتواصل مع كافة الشركات العالمية المنتجة للسيارات لدعوتهم للاستثمار في مصر مع تقديم كافة المعلومات المتعلقة بالإمكانات التصنيعية المتوافرة بوزارتي قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي.
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