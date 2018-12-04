‫تحركات إيجابية فى العلاقات المصرية السودانية.. مكرم محمد أحمد يوقع ميثاق الشرف الإعلامى مع وزير الإعلام السودانى.. متخصصون: خطوة تأخرت كثيرًا.. والإعلام كاد أن يخلق أزمات بين البلدين

ليلى عبد المجيد: ميثاق الشرف الإعلامى مع السودان خطوة مهمة تأخرت كثيرًا

هويدا مصطفى: أتمنى تنفيذ ميثاق شرف عربى ولجنة إعلام عربية لعدم خسارة دول الجوار

سامى عبد العزيز: يجب مشاركة السودانيين وإشعارهم أنهم حراس ميثاق الشرف الإعلامى

‫تشهد العلاقات المصرية السودانية في الفترة الأخيرة تحركًا إيجابيًا، وهناك اتجاه من الدولة للتعاون مع هذا البلد الشقيق بعد سلسلة من التوتر شابت العلاقات بينهما بسبب تناول الإعلام لبعض القضايا مصر قضية سد النهضة وحلايب وشلاتين رغم أن مصر ترتبط بكثير من عوامل التقارب مع السودان أهمها نهر النيل فلا يمكن التفريق بينهما.‬وعن هذا الشأن قالت ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة والإعلام جامعة القاهرة إن توقيع ميثاق الشرف الإعلامى بين مصر والسودان خطوة هامة وتأخرت كثيرًا رغم الحديث عن هذا الميثاق منذ فترة طويلة.وأضافت عبد المجيد فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن العلاقة بين البلدين راسخة لأنهما شعبا وادى النيل وبينهما علاقات دم ونسب وتعاون لا يمكن تجاهلها.وأكدت أن التوتر الذى حدث فى العلاقة فى بعض الفترات كانت بسبب الإعلام، والأهم هو تطبيق هذا الميثاق بالفعل ووضع آليات للتنفيذ.وأشارت إلى أهمية عمل ورش وورش عمل للإعلاميين والصحفيين للمعرفة ببنود هذا الميثاق، والتوعية بأهميته فى البلدين ليلتزموا به، مع تطبيق العقوبات على المخالفين لهذا الميثاق.وفى نفس السياق قالت هويدا مصطفى أستاذ الإعلام جامعة القاهرة إن ميثاق الشرف الإعلامى بين مصر والسودان ايجابي ويدعم العلاقات القوية بين البلدين.وأضافت مصطفى فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أحيانًا الإعلام حدثت منه بعض التجاوزات التى أثرت على العلاقات، رغم وجود العديد من المصالح المشتركة، ويجب أن يكون هناك إدراك من الإعلاميين بكيفية التعامل مع القضايا المشتركة مع الالتزام بالمعايير المهنية وميثاق الشرف الإعلامى.وأشارت إلى أن الجزء الهام هو آليات التنفيذ بجهات مهنية تكون مسئولة عنها مثل النقابات المهنية، ونحتاج تفعيلها من المجلس الأعلى للإعلام، فليس لدينا سلطة على الإعلام السودانى ولكن يجب أن يكون هناك مسئوليات فى الميثاق على من يتجاوزه.وأعربت عن أمنيتها في تنفيذ ميثاق شرف عربى ولجنة إعلام عربى، لعدم خسارة العلاقات مع الدول لأن الإعلام تسبب فى أزمات بين الدول.وفى نفس الاتجاه أشاد دكتور سامى عبد العزيز أستاذ الإعلام جامعة القاهرة بميثاق الشرف الإعلامى بين مصر والسودان، موضحًا أن الإعلام يجب ألا يتدخل فى العلاقة السياسية بين الدول لذلك سيقوم هذا الميثاق بضبط إيقاع الإعلام حتى لا تقع خلافات بين البلدين.وأضاف عبد العزيز فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن القرار عودة لتعميق العلاقات، وسند للتوجه السياسى فى الدولة.وأكد أن أزمات كثيرة كادت أن تحدث بسبب الإعلام، والمهنية يجب أن تحكم الإعلام ففى أمريكا لا يوجد ما يجرم مهاجمة الرئيس لكن قيم المهنة تمنعهم من ذلك.وأشار إلى أن تفعيل الميثاق بشكل عملى هو الجزء الأهم مع إشعار السودانيين بالمشاركة وبأنهم حراس الميثاق.وكان مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، اتفق مع بشارة جمعة وزير الإعلام السوداني، على بدء تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي الموقع بين البلدين في السودان، وتبادل الخبرات وتدريب الإعلاميين السودانيين ضمن برامج التدريب المخصصة بمعهد الإعلاميين الأفارقة بالقاهرة.واتفق الطرفان خلال لقائهما بالقاهرة على عقد مؤتمر مشترك للمثقفين والإعلاميين السودانيين والمصريين أطلق عليه اسم مؤتمر وحدة النيل يعقد في يناير القادم، وتشكيل لجنة مشتركة للترتيب والإعداد له، كما تم الاتفاق على تسهيل مهام الصحافيين في البلدين والتنسيق الإعلامي الكامل بين الدولتين في كافة القضايا.