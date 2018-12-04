صفقة الأهلي الجديدة يشارك فى فوز وادي دجلة على النجوم 2/1 وديا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادى دجلة، بقيادة اليوناني تاكيس جونيس،فوزًا معنويًا أمام النجوم تحت قيادة أحمد سامى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما على ستاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة مساء اليوم الثلاثاء.



وأحرز هدفى الفريق الدجلاوى المهاجم الإيفواري يايا سوماريو، فيما أحرز هدف النجوم الوحيد اللاعب أحمد شرويدة، وشهدت المباراة طرد شرويدة وصلاح أمين من قبل حكم اللقاء أشرف رشاد، إلا أنه تم الدفع بلاعبين بدلاء بالاتفاق مع الجهاز الفنى لدجلة، لعدم استكمال النجوم اللقاء بـ9 لاعبين.



كما شهدت المباراة الودية مشاركة محمد محمود نجم الفريق الدجلاوى المنتقل حديثًا لصفوف النادى الأهلى، لمدة 4 سنوات ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.