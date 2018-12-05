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فن

شيرين تقترب من المليون 22 بـ كليب نساي .. فيديو

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
سعيد فراج
اجتازت الفنانة شيرين عبد الوهاب حاجز الـ 21 مليون مشاهدة بأحدث كليباتها "نساي" الذي طرحته في بداية شهر أكتوبر الماضي، إذ وصلت مشاهدات الكليب إلى 21 مليوناً و850 ألف مشاهدة، مُقتربة من 22 مليوناً. 

كليب "نساي"، يحمل نفس اسم ألبوم شيرين الأخير، وهو من كلمات: تامر حسين، وألحان: تامر علي، وتوزيع موسيقي: النابلسي، وميكس: محمد اسماعيل والنابلسي، ومن إخراج: لوكا كواسين. 

ألبوم شيرين الجديد يضم 12 أغنية هى: "نساي"، "كدابين"، "أبو الرجالة"، "ضعفي"، "حبة جنة"، "يا ريتها جت"، "بيصعب عليا"، "طيبة وجدعة"، "لواني"، "كلام عينيه"، "تاج على راسك"، و"بحبك".
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