روتانا تطرح تذاكر حفل إليسا وماجد المهندس اليوم

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عند بدء طرح تذاكر حفل الفنانة اللبنانية إليسا والفنان العراقي ماجد المهندس عصر اليوم الأربعاء، إذ يترقب الحفل ليلة رأس السنة، 31 ديسمبر 2018 بأحد الفنادق في مدينة دبي الإماراتية.





ومن المقرّر أن تقدم إليسا مجموعة من أغانى ألبومها الجديد "إلى كل اللي بيحبوني"، وأخرى يعشقها الجمهور، ويطلبها في حفلاتها كافة.



