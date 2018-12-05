بلقيس تتخطى الـ2 مليون بـ شوف لي حل.. فيديو

تجاوزت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي حاجز الـ2 مليون مشاهدة بأحدث أغانيها "شوف لي حل" بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في منتصف نوفمبر الماضي.



أغنية " شوف لي حل" لـ بلقيس، من كلمات: محمد الجبوري، وألحان: علي صابر، وتوزيع: ميثم علاء الدين، عود: صادق جعفر، جيتار روكيت، مكس وماستر: طيف عادل، توزيع ديجيتال: شركة قنوات.



كانت بلقيس قد طرحت مؤخرًا كليب "أهلا يا ماما"، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا بعد طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، إذ اجتازت مشاهدات الكليب حاجز الـ2 مليون ونصف المليون مشاهدة بعد أسبوعين.



وأهدت بلقيس كليبها "أهلا يا ماما" لمولودها الأول تركي، الذي ظهر معها في الكليب، وسيطرت مشاعر الأمومة والعطف على مشاهد الكليب.