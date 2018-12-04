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أخبار البلد

راجي السياجي: قانون المساءلة الطبية يوضح الفرق بين القتل العمد والأخطاء المهنية

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:20 م
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور راجي السياجي، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر لجنة الشباب والتكليف، إن قانون المسائلة الطبية مطروح من النقابة، وتم التعديل عليه ليوافق التوصيات التى أقرها مجلس الدولة ولجنة الفتوي، مؤكدا أن القانون الآن تحت قبة البرلمان فهي الجهة المنوط بها الموافقة أو الرفض.

وأكد السياجي، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن النقابة والأطباء أجمع تتمني إقراره بصورته المقدمة من البداية، كونه حماية للطبيب والمريض في نفس الوقت، مضيفا أن عندما يعرف الطبيب والمريض وجود مسار حقيقي للمحاسبة أو للشكاوي تسود حالة من الاستقرار بين الطرفين وتسمح بمساحه أكبر وأدق لعمل الطبيب وهو آمن علي نفسه.

وأوضح عضو المجلس، أن محاسبة الطبيب بالصورة الجنائية وكأنه مجرم تجعله متخوفا أثناء أداء عمله وخاصة أثناء الحالة الحرجة، مضيفا أنه يوجد فرق كبير بين القتل العمد وقضايا الأخطاء الطبية المهنية.

وأضاف السياجي، أن قانون المساءلة القانونية، يبين الفرق بين القتل الطبي العمد والأخطاء المهنية ولا يصلح أن يعامل الطبيب جنائية كالمجرم القاتل بالعمد في قضايا الأخطاء المهنية.
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