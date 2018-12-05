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تعليم

حقوق عين شمس تعقد ندوة حول علاقة النظام القانوني الياباني والمصري.. اليوم

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:07 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
تعقد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، ندوة بعنوان "علاقة النظام القانوني الياباني والمصري"، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بسفارة اليابان بالمعادي، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة.

واستقبل الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أمس الثلاثاء، وفدًا رفيع المستوى من نقابة المحامين باليابان، بحضور الدكتور محمد صافي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

جاءت الزيارة في إطار بحث سبل التعاون بين كلية الحقوق جامعة عين شمس، وسفارة اليابان، وتعقد الندوة على خلفية مباحثات التعاون، وينظمها مركز الاعلام والثقافة بسفارة اليابان بالتعاون مع كلية الحقوق.
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