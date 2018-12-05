حقوق عين شمس تعقد ندوة حول علاقة النظام القانوني الياباني والمصري.. اليوم

تعقد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، ندوة بعنوان "علاقة النظام القانوني الياباني والمصري"، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بسفارة اليابان بالمعادي، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة.





واستقبل الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أمس الثلاثاء، وفدًا رفيع المستوى من نقابة المحامين باليابان، بحضور الدكتور محمد صافي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



