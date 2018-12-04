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تعليم

رئيس المنوفية الأزهرية يوضح استعدادات فصول رياض الأطفال لنظام التعليم الجديد

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:11 م
صدى البلد
محمد شحتة
أكد الشيخ عبد العزيز النجار، رئيس منطقة المنوفية الأزهرية، أنه تم تجهيز فصول رياض الاطفال بما يتناسب مع نظام التعليم الجديد للمعاهد الازهرية بمنطقة المنوفية، من خلال نظام الداتا شو والمكاتب داخل الفصول.

وأضاف النجار لصدى البلد، أن النظام الجديد برياض الأطفال، يتلخص فى أنه يحتوي على مناهج جديدة تماما، وطريقة تدريس مبتكرة، وتهدف هذه المناهج لأن يتعود الطفل منذ الصغر على أن يلغي من ذاكرته فلسفة الحفظ والتلقين، ويكون شخصية مبتكرة مفكرة طموحة، تستطيع حل المشكلات، والتفكير خارج الصندوق، مع أن يكون الطفل أكثر انتماء لوطنه ويحترم الآخر ولديه روح التعاون مع الجميع، ويتمحور كل ذلك حول "بناء الشخصية المصرية".

وتابع: سيتم تطبيق المناهج الدراسية فى الصف الأول الابتدائي وتشتمل هذه المناهج على منهج متعدد التخصصات ومنهج اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الدينية والتربية البدنية والصحية.

ومن المقرر أن يتشارك فى تدريس المناهج اثنان من المعلمين معا داخل حجرة التدريس كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة للغة الإنجليزية معلم اللغة الإنجليزية، كما يحظر تطبيق أى مقررات غير الواردة.

ويقوم نظام التعليم بالصف الأول الابتدائي بقياس الاداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ من خلال المهام الفردية والجماعية والاختبارات الشفهية والتحريرية باستخدام الأداء المتدرج ، وفى نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولى الأمر تقريرا يعبر عن أداء التلميذ.
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