اليوم.. محاكمة 28 متهماً بـ إعلام الإخوان

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة 28 متهما بينهم إعلاميون ومقدمى برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



