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حوادث

اليوم.. محاكمة 28 متهماً بـ إعلام الإخوان

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:01 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
محمد زهير - عمرو خليفة
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة 28 متهما بينهم إعلاميون ومقدمى برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

والمتهمين المحبوسين هم هانى عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عماره وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد .
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