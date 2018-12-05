اليوم.. الحكم على 9 متهمين بالاعتداء المسلح على رواد ديسكو بالدقي

تصدر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، والمُنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب حكمها على 9 أشخاص لإتهامهما بحيازة وأحراز سلاحين ناريين و3 مسدسات، و65 طلقة، واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف.





يصدر الحكم بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وإيهاب الطنطاوى ومحمد بسيونى وحضور مهاب الصياد ممثل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح مصطفى.



