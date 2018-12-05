القومي للإدارة: برنامج لدمج ذوي الإعاقة في العمل الإداري

قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إن الهدف من البرنامج التدريبي "دمج ذوي الإعاقة" هو تحفيز العاملين بالخدمة المدنية والجهاز الإداري للدولة لدعم الدمج للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنمية المستدامة وذلك في إطار رؤية مصر 2030.





وأوضحت في تصريحات صحفية، أنه تم استهداف مختلف الوحدات بالجهاز الإداري من أجل تعميم فكر وتوجه دمج الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بجميع أجهزة الدولة.



