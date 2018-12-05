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اقتصاد

القومي للإدارة: برنامج لدمج ذوي الإعاقة في العمل الإداري

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:49 ص
صدى البلد
آية الجارحي
قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إن الهدف من البرنامج التدريبي "دمج ذوي الإعاقة" هو تحفيز العاملين بالخدمة المدنية والجهاز الإداري للدولة لدعم الدمج للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنمية المستدامة وذلك في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضحت في تصريحات صحفية، أنه تم استهداف مختلف الوحدات بالجهاز الإداري من أجل تعميم فكر وتوجه دمج الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بجميع أجهزة الدولة.

وأوضحت "الشريف" أن البرنامج التدريبي يتناول خلال أيامه التدريبية الثلاث كيفية رفع الوعي واكتساب المعرفة لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة حول طبيعة الإعاقة ووضع الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات والاحتياجات من أجل تحقيق الدمج.
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