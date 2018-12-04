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فن

نهال نبيل: أحمد سعد قدم طبقة مرعبة في أنا عاشق.. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:13 م
صدى البلد
سعيد فراج - تصوير: علي الخشاب
قالت الفنانة نهال نبيل إن أغنية "أنا عاشق" التي قدمتها مع الفنان أحمد سعد في فيلم "دكان شحاتة"، أبدع "سعد" في تلحينها لتتناسب معهما.

وأضافت "نهال" في ندوتها بموقع "صدى البلد" أن "أحمد سعد قدم طبقة عالية بل مرعبة في الأغنية، وهي قدمت الطبقة أقل، واللحن الجميل هو من ألف بين الطبقتين وجعلها تخرج بهذا الشكل الناجح".

وتألقت نبيل بغناء الأغنية خلال الندوة، بصوتها العذب، بعد مرور 8 سنوات على الأغنية التي تم طرحها في أحداث الفيلم عام 2010.
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