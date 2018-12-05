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حوادث

محاكمة سائق شركة نقل عبر التطبيق الإلكتروني متهم بسرقة فتاة.. اليوم

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:01 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
محمد زهير - عمرو خليفة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، اليوم، محاكمة سائق شركة نقل عبر التطبيق الإلكترونى لاتهامه بسرقة فتاة بالاكراه، للمستندات وصرحت للمدعي بالحق المدني والدفاع.

وجاء فى أمر الإحالة، إن المتهم "عبد الحميد.ع"، 28 سنة، سائق بشركة "ك"، بمنطقة مدينة نصر أنه سرق المنقولات المبينة وصفًا وقدرًا المملوكة للمجنى عليها "آية.أ"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن استغل استقلالها للسيارة قيادته لتوصيلها إلى أحد الأماكن ثم توقف.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أشهر فى وجهها سلاح أبيض "مطواة" مهددًا إياها به، وحال مقاومتها له تعدى عليها بذلك السلاح محدثًا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق مما بث الرعب فى نفسها فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها له والاستيلاء على المسروقات، كما حاز سلاح أبيض "مطواة"، دون مسوغ قانونى.
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