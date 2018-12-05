محاكمة سائق شركة نقل عبر التطبيق الإلكتروني متهم بسرقة فتاة.. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، اليوم، محاكمة سائق شركة نقل عبر التطبيق الإلكترونى لاتهامه بسرقة فتاة بالاكراه، للمستندات وصرحت للمدعي بالحق المدني والدفاع.





وجاء فى أمر الإحالة، إن المتهم "عبد الحميد.ع"، 28 سنة، سائق بشركة "ك"، بمنطقة مدينة نصر أنه سرق المنقولات المبينة وصفًا وقدرًا المملوكة للمجنى عليها "آية.أ"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن استغل استقلالها للسيارة قيادته لتوصيلها إلى أحد الأماكن ثم توقف.



