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فن

نوال الزغبي تصور بوسترات ألبومها الجديد.. اليوم

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
سعيد فراج
تستعد الفنانة نوال الزغبي لتصوير بوسترات ألبومها الجديد اليوم، والذي لم تستقر على اسمه النهائي، ويرتقب طرحه في شهر يناير المُقبل، بالتزامن مع احتفالات العام الجديد. 

وكانت "نوال"، قد سلمت ماستر ألبومها الجديد إلى شركة روتانا للصوتيات والمرئيات المنتجة للألبوم، وذلك بعد الانتهاء من تسجيله، ليدخل مرحلة الطبع قبل الطرح رسميًا، وتوزيعه في سوق الـCD. 

يعد الألبوم، هو أول الأعمال الفنية التي تجمع بين نوال الزغبي وروتانا بعد انقطاع دام 10 سنوات، ومن المقرر أن يتضمن الألبوم 10 أغنيات، منوعة بين لبنانية ومصرية وخليجية، إلا أن اللهجة المصرية ستكون هى المسيطرة على الألبوم.
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