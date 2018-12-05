نوال الزغبي تصور بوسترات ألبومها الجديد.. اليوم

تستعد الفنانة نوال الزغبي لتصوير بوسترات ألبومها الجديد اليوم، والذي لم تستقر على اسمه النهائي، ويرتقب طرحه في شهر يناير المُقبل، بالتزامن مع احتفالات العام الجديد.





وكانت "نوال"، قد سلمت ماستر ألبومها الجديد إلى شركة روتانا للصوتيات والمرئيات المنتجة للألبوم، وذلك بعد الانتهاء من تسجيله، ليدخل مرحلة الطبع قبل الطرح رسميًا، وتوزيعه في سوق الـCD.



