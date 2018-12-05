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حوادث

الحكم على بديع و12 آخرين بأحداث مكتب الإرشاد.. اليوم

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 05:16 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
محمد زهير - عمرو خليفة
تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم حكمها محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عادل السيوى وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
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