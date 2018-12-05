الحكم على بديع و12 آخرين بأحداث مكتب الإرشاد.. اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم حكمها محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عادل السيوى وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.



