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الشحات الفتوري: الهدف من تحرير الدولار الجمركي جذب الاستثمار وتوفير فرص عمل

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال الشحات الفتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك إنه تم فى الفترة الاخيرة دراسة موضوع تحرير الدولار الجمركي بين وزير المالية والمجموعة الاقتصادية والمسؤولين بعد شبه استقرار سعر الدولار مشيرا الى ان الرؤية ان هناك سلع غير ضرورية لا تستخدم بشكل كبير لدى المواطنين وهى التى حررت سعر الدولار الجمركي عليها ، وبالنسبة للسلع التى اثارت الاستغراب يوجد منها منتج محلي ومصانع تعمل داخل الدولة.

وأضاف الفتوري لبرنامج مال وأعمال على فضائية "سي بي سي اكسترا" أن الهدف من تحرير الدولار الجمركي هو تشغيل الصناعة المحلية ويكون هناك فرص عمل ولجذب المستثمرين من الخارج عبر الفرص التى ستتاح او المستثمر الموجود لكى يتوسع فى استثماراته.
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