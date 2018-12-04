أجندة الحوادث غدا.. الحكم فى أحداث مكتب الإرشاد.. قضية إعلام الإخوان.. محاكمة بطرس غالى.. والجنايات تنهى حادثة أطفيح

الحكم على "بديع" و12 آخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد"

محاكمة 28 متهما بـ"إعلام الإخوان"

إعادة محاكمة بطرس غالى فى إهدار المال العام

الحكم على 9 متهمين بالاعتداء المسلح على رواد ديسكو بالدقى

محاكمة سائق شركة نقل عبر التطبيق الإلكترونى متهم بسرقة فتاة









تشهد ساحات المحاكم على مستوى الجمهورية العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام..تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و 8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عادل السيوى وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.وتنظر محكمة شمال القاهرة، ثانى جلسات إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق للإضرار بالمال العام.تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد التونى، وعضوية المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وسكرتارية ممدوح غريب.وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالحبس المشدد غيابيا لمدة 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها.وتنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرهبرئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة 28 متهما بينهم إعلاميين ومقدمى برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة.تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.والمتهمين المحبوسين هم هانى عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عماره وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد .وتصدر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب حكمها على 9 أشخاص لإتهامهما بحيازة وأحراز سلاحين ناريين و3 مسدسات، و65 طلقة، واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف .يصدر الحكم بعضوية المستشاريين عبد الناصر أبو سحلى وإيهاب الطنطاوى ومحمد بسيونى وحضور مهاب الصياد ممثل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح مصطفى.كشف المحضر رقم 343 جنح الدقى لسنة 2018 ، بشأن ورود بلاغ من مديرة ديسكو يفيد إبطلاق أعيرة نارية،من جانب مجموعة من الأشخاص الملثمين، يستقلون سيارتين، مما أدى إلى إصابة أحد العاملين بالأمن، وإتلاف بوابة إلكترونية وبعض الأشياء بالمكان وتحطيم عدد من السيارات خارج الملهى، وذلك بعد أن أثار المتهمين الفزع والرعب بالمنطقة السكنية المحيطة بالملهى وأطلقوا الأعيرية النارية داخل الملهى الليلى وخارجه .وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، محاكمة سائق شركة نقل عبر التطبيق الإلكترونى لاتهامه بسرقة فتاة بالاكراه، للمستندات وصرحت للمدعي بالحق المدني والدفاع.وجاء فى أمر الإحالة، إن المتهم "عبد الحميد.ع"، 28 سنة، سائق بشركة "ك"، بمنطقة مدينة نصر أنه سرق المنقولات المبينة وصفًا وقدرًا المملوكة للمجنى عليها "آية.أ"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن استغل استقلالها للسيارة قيادته لتوصيلها إلى أحد الأماكن ثم توقف.وتصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، حكمها على المتهم " كمال.ع"، لاتهامه بقتل شقيقه وابن شقيقته في أطفيح .تعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود وعضوية المستشارين أمجد محمد أبو الفتوح وشادى رفقى عبد الفتاح، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.وأسندت النيابة للمتهم «كمال. ع»، تهمة قتل شقيقه«عرفة. ع»، وابن شقيقته «يوسف. ن» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد عاقدًا العزم على قتلهم فأطلق صوبهم عدة أعيرة أحدثت إصابات أودت بحياتهم مستخدمًا سلاحًا ناريًا بندقية آلية، إذ توجه إليهم فى البيت الذى أيقن تواجدهم فيه.