برلماني: حجم الواردات بلغ 57 مليار دولار آخر 10 شهور

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أننا في حاجة إلى إعادة النظام التجاري في مصر، وذلك من خلال ارتفاع الصادرات والتقليل من حجم الواردات قدر الإمكان.





وقال "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": إن حجم الواردات بلغت خلال الـ 10 أشهر الأخيرة 57 مليار دولار، في حين بلغ حجم الصادرات 20 مليار دولار فقط، مشيرًا إلى أن هذا يشكل ضغطًا على الدولار بشكل كبير.



