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برلمان

برلماني: حجم الواردات بلغ 57 مليار دولار آخر 10 شهور

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 05:14 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أننا في حاجة إلى إعادة النظام التجاري في مصر، وذلك من خلال ارتفاع الصادرات والتقليل من حجم الواردات قدر الإمكان.

وقال "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": إن حجم الواردات بلغت خلال الـ 10 أشهر الأخيرة 57 مليار دولار، في حين بلغ حجم الصادرات 20 مليار دولار فقط، مشيرًا إلى أن هذا يشكل ضغطًا على الدولار بشكل كبير.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بأنه من أهم الموضوعات التي تدعم النشاط التجاري، ضرورة تحجيم الاستيراد وزيادة الإنتاج لزيادة الصادرات، مؤكدًا على ضرورة تأخذ الدولة المبادرة لدعم هذا النشاط الهام.
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