ألاء علي تظهر بشخصية فتاة صعيدية في مهرجان نقابة المهن التمثيلية

ظهرت الفنانة الشابة ألاء علي في ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية بشخصية فتاة صعيدية تلعب "PUBG" الشهيرة، وذلك في العرض المسرحي الذي تم عرضه قبل توزيع جوائز الدورة الثالثة من المهرجان السنوي بتواجد رئيسه نقيب الممثلين أشرف زكي ومديره أشرف بسيوني.



ونالت ألاء العديد من الإشادات على دورها خلال العرض، حيث أثنى على شخصيتها خلال العرض كافة الجمهور الذي حضر حفل الختام، بعدما تناولت مشاكل لعبة "PUBG" بشكل ساخر.



يذكر أن ألاء علي، قد انتشرت خلال الفترة السابقة شائعة تفيد بمقتلها من قبل شقيقها الأكبر بعد ظهورها في إحدى عروض مسرحية "تياترو مصر" لأشرف عبد الباقي، لكنها سرعان ما نفت ذلك مؤكدة أن ليس لديها شقيق من الأساس.