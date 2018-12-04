شاهد.. هنيدي وأشرف عبد الباقي كانوا بيعاكسوا إزاى زمان

فأجأ الإعلامي أشرف عبد الباقي، الفنان محمد هنيدي بسؤاله عن أساليب المعاكسة التي كان يلجأ إليه قبل اكتساب الشهرة، وذلك خلال لقائه معه ببرنامج "قهوة أشرف"، المذاع عبر فضائية "الحياة".



وقال هنيدي :" عاكست بس مش زي دلوقتي بالطريقة اللي بنشوفها حاليا وأكتر الأوقات كنت بقف أعاكس لواحد لكن اتجرأ وأقول لفظ عمرها ما حصلت".



وروي عبد الباقي أنه كان يطارد إحدي الفتيات لإعجابه بها متابعا" عمرها معبرتني في ولا مرة ".

