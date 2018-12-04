ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. هنيدي وأشرف عبد الباقي كانوا بيعاكسوا إزاى زمان

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:14 م
الفنان محمد هنيدي
الفنان محمد هنيدي
حسام الحارتي
فأجأ الإعلامي أشرف عبد الباقي، الفنان محمد هنيدي بسؤاله عن أساليب المعاكسة التي كان يلجأ إليه قبل اكتساب الشهرة، وذلك خلال لقائه معه ببرنامج "قهوة أشرف"، المذاع عبر فضائية "الحياة".

وقال هنيدي :" عاكست بس مش زي دلوقتي بالطريقة اللي بنشوفها حاليا وأكتر الأوقات كنت بقف أعاكس لواحد لكن اتجرأ وأقول لفظ عمرها ما حصلت".

وروي عبد الباقي أنه كان يطارد إحدي الفتيات لإعجابه بها متابعا" عمرها معبرتني في ولا مرة ".
loading...

ترشيحاتنا

نصر سالم: مصر الآن أصبحت في قائمة الدول المنتجة للسلاح.. فيديو

أحمد فهمي يشبه خطيبته هنا الزاهد بالحصان

رسميا .. أبا جيفر الإثيوبي يواجه الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

خطوة واحدة تفصل محمود وحيد عن الانتقال إلى الأهلي

فضيحة جديدة لأمير قطر.. معرض الدوحة للكتاب بدون زوار .. فيديو

جروس يعلن قائمة الزمالك لمباراة المصري البورسعيدي

الأرصاد تكشف عن موعد بدء فصل الشتاء.. فيديو

ياسمين صبرى تكشف سبب تواجدها فى كوريا الجنوبية

الزلزال يشق الأرض بولاية ألاسكا الأمريكية.. فيديو

أهلي جدة يطرد وفاق سطيف من كأس زايد بمشاركة السعيد وشيفو.. فيديو

محمد صلاح يغيب عن المرشحين لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

الأصفر والرمادى.. موضة 2019 فى منزلك.. صور

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

الطالبات تبدع فى شرح مادة الرياضيات بمعرض العريش.. صور

فيديو

نجمة مسرح مصر تكشف تفاصيل شخصية جديدة عن حياتها وسر لقب ماما عضلات.. فيديو
مدير معهد القلب يكشف عن كارثة تهدد صحة المصريين
مدير معهد القلب: صغار المدخنين ليسوا بمأمن من الأزمات القلبية
تعرف على أسعار السيارات بعد تطبيق قرار زيرو جمارك في بداية 2019.. فيديو
جمال شعبان: مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي غير مسبوقة عالميا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟