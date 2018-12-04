صراعات خطيرة بين ابن وصهر أردوغان.. لهذه الأسباب

ذكرت جريدة "زمان" التركية المعارضة أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يشهد حالة من الصراع على المناصب تجدد بترشح رئيس البرلمان الحالي رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم لرئاسة بلدية إسطنبول.



وأضافت أنه مع أن التكتلات التي شهدها الحزب خلال السنوات السابقة بين "الكوادر الشبابية" وكبار السن لم تؤد إلى مشكلة كبيرة، غير أن الأمر يبدو مختلفًا هذه المرة، إذ بدأ الصراع الداخلي في الحزب يطل برأسه من خلال الترشحات لرئاسات بلديات المدن التي ستنطلق انتخاباتها في 31 مارس المقبل.



وتشير المعلومات المتداولة في أروقة الحزب الحاكم إلى وجود ثلاث مجموعات رئيسة داخل الحزب، وهي مجموعة "أنصار براءات ألبيراق" التي يقودها وزير الخزانة والمالية وصهر أردوغان براءات ألبيراق ومجموعة "أنصار صويلو" برئاسة وزير الداخلية سليمان صويلو المتهم بقربه من تنظيم أرجنكون، الدولة العميقة في تركيا، ومجموعة "أنصار بلال" المتأثرين بنجل أردوغان بلال أردوغان.



وبدأت جماعات صغيرة بالتشكل أسفل هذه المجموعات الثلاث الرئيسة أيضًا، ويؤكد بعض أعضاء الحزب أن صراعات الفرق تلحق أضرارا كبيرة بالحزب، مؤكدين أن هذا الأمر ليس مسارا للأفضل ويضر بالحزب.



وتكثف المجموعات الثلاث جهودها وتعمل على التأثير على أردوغان قبل تحديد أسماء مرشحي الحزب لرئاسة المدن والأحياء والبلديات وحتى الإجراءات الأخرى التي سيتخذها الحزب.



وتجددت التوترات النابعة من التكتلات بفعل الأزمة التي اندلعت بسبب سعي براءات ألبيراق للتأثير على قائمة مرشحي أحياء إسطنبول وأعضاء مجلس البلدية ومعارضة بن علي يلدريم لهذا الأمر، وتم تجاوزها في الوقت الحالي باللقاءات التي أجريت.



وظهرت مجموعة "أنصار براءت" بنيله عضوية البرلمان في عام 2011 وانضمامه للتشكيل الوزراي. وكان سليمان صويلو وزير الداخلية ضمن هذا الفريق، غير أنه انفصل عنه لاحقا وشكل فريقه الخاص.



وتعد مجموعة "أنصار بلال" أكثر تأثيرا من هاتين المجموعتين، ويتردد الحديث كثيرا عن التوترات بين وزير الداخلية ووزير المالية.



وهناك مزاعم بأن أردوغان يخطط لتعيين نجله بلال أردوغان بمنصب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى بعد فوز رئيس البرلمان الحالي بن علي يلدريم برئاسة البلدية وإقالته من الرئاسة.



هذا ويُزعم أن نجلة أردوغان سمية أردوغان هي الأخرى مؤثرة في بعض التعيينات.