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القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة: ملتزمون بمساعدة القاهرة في مكافحة الإرهاب.. ومشاركة 40 شركة في EDEX دليل أهمية المعرض لنا.. وقواتنا تقف جنباً إلى جنب مع الجيش المصري

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
توماس جولدبرجر خلال
توماس جولدبرجر خلال معرض الدفاع المصري
محمود نوفل
القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة:
  • لا يمكننا أن ننسى التزام الرئيس بوش بالشراكة والتحالف بين الولايات المتحدة ومصر
  • هناك رغبة قوية في مصر والعمل مع مصر لتعزيز التحديات الأمنية المشتركة
  • الروابط بين القطاعات الدفاعية في القاهرة وواشنطن هي دعامة الشراكة الاستراتيجية الثنائية

شارك القائم بأعمال السفارة الأمريكية في مصر توماس جولدبرجر في معرض الدفاع المصري حيث قال "أطلب من الجميع الانضمام إليً في تذكر رئيس الولايات المتحدة الحادي والأربعين، جورج إتش. دبليو. بوش، الذي فقدناه الأسبوع الماضي ولا يمكننا أن ننسى التزام الرئيس بوش بالشراكة والتحالف بين الولايات المتحدة ومصر، خاصة مع وقوف القوات الأمريكية والمصرية جنبًا إلى جنب، بما في ذلك بعض الناس في هذه القاعة، في ميدان المعركة في الحملة التاريخية لتحرير الكويت. 

وأضاف في كلمته "كنا نتطلع إلى EDEX 2018 لعدة أشهر تستحق حكومة مصر وقطاع الدفاع المصري تهانينا على الإطلاق الناجح لهذا المعرض الدولي، إن إنشاء مؤتمر دولي جديد من الألف إلى الياء ليس بالمهمة السهلة، وقد نجحت بشكل كبير ومع وجود أكثر من 350 عارضًا في هذا المعرض الأول، يؤكد السوق بوضوح أن هناك رغبة قوية في مصر والعمل مع مصر لتعزيز التحديات الأمنية المشتركة.

وتابع: "إنه لأمر مثير للغاية أن يكون لدينا مجموعة قوية ومتحمسة من الشركات الأمريكية معنا هذا المساء والذين يعرضون في المعرض لا شك في أن الشركات الأمريكية هي الأكثر تطورًا وقوة في العالم ، حيث تنتج منتجات وخدمات عالية الجودة بالسعر المناسب هذا هو فوق كل شيء صحيح في قطاع الدفاع، أن الشركات الأمريكية تأتي في جميع الأشكال والأحجام، من مقاولي الدفاع الكبار إلى الشركات الصغيرة المتخصصة في صقل وتسويق منتج واحد أو عدد قليل من المنتجات المتقدمة تقنيًا والتي تضيف فكرًا في القدرات إلى أي قوة عسكرية.

واستطرد "يعد وجود أكثر من 40 شركة أمريكية دليلًا على أهمية هذا الحدث أنا فخور بأن الشركات الأمريكية تمثل أكبر حضور في EDEX وأن العديد من هذه الشركات أرسلت تمثيلًا من مقرها الأمريكي ومن جانبنا ، تلتزم الحكومة الأمريكية بدعم احتياجات مصر الأمنية الحقيقية للغاية ، إن الروابط بين القطاعات الدفاعية في بلدينا هي دعامة الشراكة الاستراتيجية الثنائية.

واستكمل "أتقدم بخالص الشكر للعميد حسام الشحاوي ولزملائه العديدين من وزارة الدفاع على قيادتهم لتعزيز هذه الشراكة إن عملنا معا في مواجهة التحديات الأمنية المستمرة له أهمية قصوى، وقد استمرت علاقتنا في الازدهار والازدهار، كما يشرفنا أن يكون معنا وفد حكومي أمريكي رفيع المستوى، بجانب مسئول الدفاع الأمريكي الكبير، اللواء رالف جروفر\، الذي يقود جهودنا العسكرية في القاهرة.

وتابع "إن الرسالة التي وجهتها إلى المديرين التنفيذيين الزائرين لشركات الولايات المتحدة هي أن السفارة موجودة هنا لدعمكم ، سواء اليوم أو في المستقبل ، بينما تتابعون فرصًا جديدة ومبتكرة مهما كان ، ما يمكننا القيام به للدفاع عن نجاحك ، فسوف نسعى إلى القيام به. بالإضافة إلى الجنرال غروفر وكبار ضباط مكتب التعاون العسكري ، فإن مستشارنا التجاري ريك أورتيز وفريقه معنا اليوم نتطلع إلى مناقشة المبيعات التجارية المباشرة بمزيد من التفصيل.

وأكد قائلاً: "وتلتزم حكومة الولايات المتحدة بالمساعدة في ضمان امتلاك مصر الأدوات التي تحتاجها للدفاع عن حدودها ومكافحة الإرهاب والدفاع عن نفسها من المعتدين الانتهازيين، من خلال 1.3 مليار دولار أمريكي سنويًا من التمويل العسكري الخارجي للولايات المتحدة ، وكانت مصر قد اشترت مجموعة متنوعة من المواد الدفاعية الأمريكية المتطورة لتحسين تجهيز القوات المصرية ، مثل المقاتلات من طراز F-16".
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