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رياضة

بمشاركة 8 دول.. وزارة الشباب تطلق منتدى الشباب العربي الإفريقي برعاية الرئيس

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:28 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن إطلاق منتدى الشباب العربي الإفريقي، تحت شعار "حلم واحد .. هدف واحد"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن المنتدى، يهدف إلى توثيق العلاقات بين شباب الدول العربية والإفريقية، وتقارب الحضارات التاريخية والموروثات الثقافية بينهم.

وأشار صبحي، إلى أهمية تعميق التعاون لتكوين رؤية مشتركة على كافة المستويات الحكومية والشعبية، من خلال استراتيجية محددة للتعاون في جميع المجالات الشبابية والاقتصادية والثقافية والعلمية وغيرها، وتكثيف تلك اللقاءات بين شباب الدول العربية والأفريقية لتحقيق ذلك، للوصول إلى أفضل النتائج في تلك المجالات.

أوضح وزير الشباب والرياضة، أن المنتدى يشارك فيه 8 دول عربية وأفريقية، وهم ِ«الكويت، تشاد، الجزائر، اليمن، سيراليون، العراق، سلطنة عمان، الصومال»، وذلك خلال الفترة من 19 ديسمبر، إلى 28 ديسمبر، يتم خلال هذه المدة زيارة معالم القاهرة، الأقصر، أسوان، وذلك بهدف تعزيز قيم التفاهم والحوار بين شباب الدول العربية وشباب الدول الأفريقية، التعرف على الموروثات الثقافية للدول العربية والأفريقية من خلال فعاليات اليوم الوطني لكل دولة، تفعيل دور الشباب وإدماجهم في العمل التنموي والمجتمعي دون عوائق إدارية، مشاركة الشباب في عملية صنع واتخاذ القرار، تبادل الخبرات وتوثيق العلاقات وتوطيد أواصر الصداقة بين شباب الدول العربية والأفريقية.

أما برنامج منتدى الشباب العربي الأفريقي، يتضمن برنامج فعاليات منتدى الشباب العربي الأفريقي، عقد لقاء تعارف وشرح البرنامج والتعريف بالمنصة الإلكترونية " أسوان عاصمة الشباب الأفريقي 2019 "، زيارات منطقة الأهرامات وأبو الهول، زيارة مرصد الأزهر.

ويقيم أوركسترا وزارة الشباب والرياضة حفل افتتاح الملتقى يوم 20 ديسمبر على مسرح وزارة الشباب، بمشاركة جميع الوفود المشاركة، وتنتهي فعاليات البرنامج محافظة القاهرة، ليتم التوجه إلى محافظة الأقصر، ثم محافظة أسوان.

تجرى زيارة للبر الغربي تتضمن ( معبد حتشبسوت -معبد هابو – وادى الملوك )، ورحلة نيلية الى جزيرة الموز، وعقد حلقة نقاشية عن دور الشباب في نهضة المجتمعات الأفريقية والعربية، وزيارة البر الشرقي (معبد الأقصر – معبد الكرنك )، وعقد حلقة نقاشية " الأمن الإلكتروني.

ومن المقرر زيارة متحف النيل، وزيارة جزيرة النباتات، ورحلة نيلية إلى القرية النوبية، ومتحف النوبة، وعقد حلقة نقاشية عن دور الشباب في بناء السلام ما بعد الصراعات، وتختتم فعاليات محافظة أسوان بزيارة السد العالي، ورحلة نيلية إلى معبد فيلة.
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