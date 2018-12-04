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محلل: المجتمع السياسي العراقي لم يترق بعد الغزو الأمريكى.. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:05 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال كفاح محمود، المحلل السياسي، إن الأحداث التي جرت اليوم ليست جديدة على البرلمان العراقي، جاء ذلك بعدما أرجأ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي جلسة البرلمان العراقي بشأن التصويت على أسماء وزراء حكومة عبد المهدي إلى الخميس المقبل، وكانت جلسة مجلس النواب شهدت مشادات كلامية بين ممثلي الكتل النيابية واعتراض على بعض الأسماء التي طرحها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

وأضاف محمود، خلال مداخلته مع الإعلامي أحمد بصيلة، بالفقرة الإخبارية المذاعة على فضائية "الغد"، أن محاولات عادل عبد المهدي والحزب الديموقراطي الكردستاني للخروج من نفق المحاصصة والذهاب إلى تشكيل حكومة تبتعد عن فكرة المحاصصة تواجه صعوبات كبيرة، موضحًا أن المجتمع السياسي العراقي لم يترقِ بعد إسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن الأكراد يلعبون دورًا سياسيًا مؤثرًا على النهائيات في الكثير من القرارات، لافتًا إلى أن انسحاب الحزب الوطني الكردستاني أعطت نوع من الخلاف في وجهات النظر ما بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم.
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