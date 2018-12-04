مدير معهد القلب: صغار المدخنين ليسوا بمأمن من الأزمات القلبية

أكد الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب، أن التدخين أصبح آفة هذا العصر، مشيرا إلى أن صغار المدخنين ليسوا بمأمن من الأزمات القلبية.



أضاف «شعبان» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن المعهد أنشأ وحدة للأزمات القلبية الحادة لم ينشأ مثلها في مصر.



وأشار شعبان، إلى أن وراءه دعم كبير من وزارة الصحة ويريد أيضا دعم مجتمعي مثل مستشفى 57357.