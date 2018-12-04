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محافظات

عرض الفيلم الخاص 24 أكتوبر ملحمة شعب السويس .. صور

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:22 م
عرض الفيلم الخاص
عرض الفيلم الخاص 24 أكتوبر ملحمة شعب السويس
حسن غنيمة
أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أن مدينة السويس الباسلة تستحق من الجميع بذل كل الجهود من أجل أن تعود جميلة لسابق عصرها عروسا للبحر الأحمر، وأن شعب السويس البطل بذل الغالي والنفيس صامد في وجه العدو عبر السنوات الطويلة مدافعا عن مصر كلها وليس السويس فقط .

وناشد المحافظ شباب السويس بالعمل والاجتهاد وأن يعرفوا تاريخ بلدهم وبطولات أجدادهم ويحافظوا عليه، مؤكدا على أن السويس في دائرة الاهتمام من القيادة السياسية وستصبح قاطرة التنمية في الفترة المقبلة وستسير إلى الأمام من خلال المشروعات المستقبلية القومية التي ستقام على أرض السويس .

وناشد صقر جميع القيادات التنفيذية والشعبية والنواب والجمعيات الأهلية والنقابات والشباب بالتعاون والتكاتف من أجل نظافة وتجميل وتنمية السويس .

جاء ذلك خلال حضوره لمركز إعلام السويس لمشاهدة العرض الخاص لفيلم السويس بلد الصمود و24 أكتوبر ملحمة شعب من إعداد وإنتاج نقابة المهندسين بالسويس.

وتوالت الكلمات من المهندس حسن عبد العليم نقيب المهندسين والمهندس حافظ عوض الأمين العام للنقابة عن جهود وبطولات الفدائيين وكفاح شعب السويس في الحروب حتى أكتوبر 1973 وثورة 25 يناير .

وتخلل الحفل أبيات شعرية للشاعر أحمد رشاد أغا رئيس رابطة الزجالين، منها عظيمة يا سويسنا والسويس رمز البطولة في الثورة.

وعرض سريع من المهندس سامح حول معركة كفر أحمد عبد سنة 1951 والدور البطولي لشباب وفدائي السويس ضد الانجليز في ذلك الوقت


شاهد الفيلم كلا من الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد ومهندس محمود فوزي رئيس حي السويس ومأجدة عشماوي مدير مركز النيل والاتصال بمجمع اعلام السويس وأبطال منظمة سيناء والفدائيين والجمعيات الأهلية والنقابات والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب بالسويس وأعضاء مجلس نقابة المهندسين وعدد كبير من شباب وأهالي السويس وطلاب المدارس .

وفي نهاية الحفل تم تكريم الفدائي عبد المنعم قناوي والفدائي محمود طه من أبطال منظمة سيناء الفدائية العربية لما قدموه من تضحيات كبيرة فداء للوطن .

وقدم الإعلامي مدحت عيسى الندوة التثقيفية بعنوان السويس بلد الصمود والعرض الخاص لفيلم 24 أكتوبر ملحمة شعب التي أقيمت بمجمع إعلام السويس ونظمتها نقابة المهندسين بمحافظة السويس .
عرض الفيلم الخاص 24 أكتوبر ملحمة شعب السويس .. صور
عرض الفيلم الخاص 24 أكتوبر ملحمة شعب السويس .. صور
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