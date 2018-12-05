أول فيلم كارتون لدعم الحرب.. الجيش الأمريكي استغل جهود ديزني

117 عامًا مرّت على ميلاد مبتكر الرسوم المتحركة الأمريكي والت ديزني، ولكن حتى الآن ما زالت حياته مليئة بالأسرار التي لم تكشف بعد، فرغم تخصيص أفكاره لإنتاج القصص الكارتونية البسيطة للأطفال والكبار بغرض الترفيه فقط، إلا أن الجيش الأمريكي في فترة الحرب العالمية الثانية استغل جهوده لغرض آخر.





في البداية كان والت ديزني، الذي يحل اليوم 5 ديسمبر ذكرى ميلاده، غير مستعد للعمل مع الحكومة الأمريكية في مجال الدعاية، حيث شعر ديزني بأن إنتاج مثل هذه الأفلام باتجاهات سياسية قد تشوه سُمعته كمبتكر للرسوم المتحركة.





ولكن في النهاية وافق على التعاون معهم وأنتج أفلامًا مهمة للحكومة الأمريكية وشملت هذه الرسوم فيلم "الروح الجديدة" الذي تم عرضه في عام 1942 لتشجيع الأمريكيين على دفع ضرائب من دخلهم دعما للحرب، وقام ببطولة الفيلم دونالد داك، وتم عرضه في كل دور السينما في جميع أنحاء البلاد.



