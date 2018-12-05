رسالة من التعليم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية .. فيديو

وجهت حبيبة عز مستشار وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني والأمانة الفنية ، رسالة هامة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة التي تم تشغيلها في مصر لأول مرة هذا العام.





حيث قالت عز في رسالتها التي تم نشرها عبر الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "عندكم فرص عمل ليكو كلكو بلا تمييز لما تتخرجوا من المدرسة دي، احنا عارفينكم بالاسم وعارفين ميولكم وعارفين حابين تعملوا ايه ومركزين معاكم جدا، وبنقدم لكم كل الدعم الممكن ليكم وللمعلمين ولمدير المدرسة، ودي فرصة لإن لأي واحد فيكم كان عنده حلم انه هو يحققه" .





جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعمل علي تطوير نظام التعليم الفني، ولذا تم تدشين نظام التكنولوجيا التطبيقية، وهو نظام تعليمي يسير وفق معايير دولية ويركز على تأهيل الطلاب بشكل كامل لمواكبة سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.



