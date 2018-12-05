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أخبار البلد

جمعية اللوتس المصرية ببريطانيا تشارك في أعياد الكريسماس.. صور

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:25 م
صدى البلد
سعيد العربي
شارك أعضاء جمعية اللوتس المصرية ببريطانيا في الاحتفال مع مسيحيي الشرق الأوسط ببداية أعياد الكريسماس في كنيسة ويستمنستر بالمملكة المتحدة للتعبير عن التضامن والتشجيع للمجتمعات المسيحية في الشرق الأوسط.

كما شارك في الاحتفال الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، كما يشارك العديد من الكهنة في هذا الاحتفال، وعلي رأسهم اربيشوب انجيلوس، رئيس أبرشية الأقباط الأرثوذكس في لندن.

وقالت ميرفت خليل المتحدث الرسمي للاتحاد العام للمصريين في أوروبا، إن اللقاء الذي تم في كنيسة ويستمنستر جاء تعبيرا من الشعوب وتضامنا مع الديانات السماوية، موضحة أن مشاركة أبناء الجالية تعبر عن التسامح الديني والتصالح مع الديانة المسيحية التي هي في الأساس جزء أصيل من نسيج الشعب المصري العريق، كما تؤكد عمق الروابط والصلة ليس بين المسيحيين في العالم وفي بريطانيا وإنما بين المسلمين وإخوانهم الأقباط من أهل مصر .
جمعية اللوتس المصرية ببريطانيا تشارك في أعياد الكريسماس.. صور
جمعية اللوتس المصرية ببريطانيا تشارك في أعياد الكريسماس.. صور
جمعية اللوتس المصرية ببريطانيا تشارك في أعياد الكريسماس.. صور
جمعية اللوتس المصرية ببريطانيا تشارك في أعياد الكريسماس.. صور
جمعية اللوتس المصرية ببريطانيا تشارك في أعياد الكريسماس.. صور
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