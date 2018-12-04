المتحدث العسكري: مصر تسير على طريق اقتحام مجال التصنيع العسكري

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن الوفود المشاركة بمعرض إيديكس أشادت بنجاح المعرض، خاصة الجناح المصري بما يحتويه من صناعات متطورة تعبر عن مسار مصر الصحيح نحو اقتحام مجال التصنيع العسكري.



أضاف "الرفاعى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن وزير الدفاع التقى اليوم عددا من وزراء الدفاع وناقش معهم سبل تعزيز التعاون العسكري، لافتًا إلى أن الوفود العسكرية المشاركة بمعرض "إيديكس 2018" أشادت بالتنظيم.



وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين، افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2018"، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي تنظمه القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة العالمية للبصريات، في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري.



ويُعتبر المعرض المصري الأول في شمال إفريقيا، ومن المنتظر أن يُعقد كل عامين.

