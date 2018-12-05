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محافظات

وكيل تعليم دمياط يهنئ الطلاب الفائزين بمسابقة ملامح من الهند

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:06 ص
السيد سويلم وكيل
السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط،
محافظات زينب الزغبي
أكد السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تلقى نتيجة مسابقة ملامح من الهند الدولية والتي تمت في إطار التعاون بين سفارة الهند بالقاهرة ووزارة التربية والتعليم، بتنفيذ المسابقة السنوية لمحات من الهند.

وأشار "سويلم" إلى أن لجنة التحكيم المكونة من أعضاء بسفارة دولة الهند ومكتب مستشار التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم، اختارت خمسة طلاب متميزين من كل مرحلة تعليمية، على ان يتم تكريمهم في حفل كبير بمدرسة التكنولوجيا والمعلومات بمحافظة الإسماعيلية يوم الخميس المقبل 6 ديسمبر بحضور ممثلين سفارة الهند وقيادات التربية والتعليم بالوزارة.

وهنّأ "وكيل الوزارة" الطلاب الفائزين من المرحلة الابتدائية الآتية أسماؤهم.

المركز الأول مودة العربي أبو شحاته، مدرسة محمد كمال المرشدي للغات والمركز الثاني شمس سيف النصر مدرسة اللغات الرسمية بعزبة البرج والمركز الثالث رويدا خالد علي عبده مدرسة شطا الزعبي الابتدائية والمركز الرابع هنا محمد طرابية مدرسة اللغات الرسمية بعزبة البرج والمركز الخامس إيثار ماهر محمد رزق مدرسة الكفراوي للغات. 

كما هنَّأ "سويلم" الطلاب الفائزين من المرحلة الاعدادية.

المركز الأول رنا محمود محمود العجمي مدرسة كفر سعد الاعدادية بنات والمركز الثاني مريم السيد البدوي حسن مدرسة الزرقا الإعدادية بنات والمركز الثالث عبد الرحمن شريف السعيد مدرسة الاعدادية الحديثة بنين والمركز الرابع هبه الله محمد السعيد مدرسة بنت الشاطئ الاعدادية بنات والمركز الخامس كرمة أحمد السيد إبراهيم مدرسة سيدة المحبة الإلهية. 

وهنّأ أيضا الطلاب الفائزين من المرحلة الثانوية.

المركز الأول سارة أشرف عبد الفتاح مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بنات والمركز الثاني يارا أحمد عجيزي مدرسة شبانة الثانوية والمركز الثالث منايا رضا كامل هويدي مدرسة فارسكور الثانوية بنات والمركز الرابع بتول عزيز أبو الفتوح مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية والمركز الخامس بسملة محمود فتحي الكومي مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات. 

جدير بالذكر أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والسيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم قد شهدا فعاليات مسابقة ملامح من الهند المقامة بمكتبة دمياط العامة بحضور الدكتور محمد التميمي ممثل سفارة الهند.

وقامت المحافظ بالمرور على الطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة حيث شارك 259 طالباً وطالبة من جميع المراحل التعليمية (الابتدائية والإعدادية والثانوية) بالإدارات التعليمية العشرة.

وأثنت المحافظ على أعمالهم المتميزة وخاصة أعمال الطلاب المدمجين مقدمة الشكر والتقدير للأستاذ السيد سويلم وكيل الوزارة والاستاذة هالة أبوزايد موجه عام التربية الفنية وللعاملين على المسابقة من طلاب ومعلمين وموجهي التربية الفنية.
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