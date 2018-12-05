برلماني: احتكار السلع الاستراتيجية جناية يجب أن تكون عقوبتها الإعدام

قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إنه يجب أن يتلاءم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد حاليًا، مشددًا على أن يكون للسلع الاستراتيجية وضع خاص، بحيث يكون احتكارها جناية تصل عقوبتها للإعدام.
وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن السلع الاستراتيجية يحددها رئيس الوزراء، ويكون هناك التزام بها وقواعد صارمة لكل من تجرؤ له نفسه الاقتراب من زعزعة استقرارها في الأسواق.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان: بالنسبة لباقي السلع، يجب أن تُعرض بكل شفافية في الأسواق، بعيدًا عن ممارسات التجار والاحتكارية التي يعملون بها، في منع أي شخص من المنافسة معهم في السوق .
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.