برلماني: احتكار السلع الاستراتيجية جناية يجب أن تكون عقوبتها الإعدام

قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إنه يجب أن يتلاءم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد حاليًا، مشددًا على أن يكون للسلع الاستراتيجية وضع خاص، بحيث يكون احتكارها جناية تصل عقوبتها للإعدام.





وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن السلع الاستراتيجية يحددها رئيس الوزراء، ويكون هناك التزام بها وقواعد صارمة لكل من تجرؤ له نفسه الاقتراب من زعزعة استقرارها في الأسواق.





وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان: بالنسبة لباقي السلع، يجب أن تُعرض بكل شفافية في الأسواق، بعيدًا عن ممارسات التجار والاحتكارية التي يعملون بها، في منع أي شخص من المنافسة معهم في السوق .



