مانشستر سيتي يكتفي بهدف وحيد في شباك واتفورد بالشوط الأول.. فيديو

أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدمًا علي واتفورد بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



جاء هدف الشوط الأول الوحيد عن طريق ليروي ساني في الدقيقة الـ 40 من عمر اللقاء ليهدي السيتزينز التقدم في الشوط الأول.



فريق مانشستر سيتي يحتل صدارة الترتيب العام للدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف فريق ليفربول صاحب المركز الثاني ، في حين يحتل فريق واتفورد المركز العاشر في سلم الترتيب العام برصيد 20 نقطة .



