محمد هنيدي: كنت لاعب كرة بالزمالك وقدمت في كلية الشرطة ورفضوني لهذا السبب

قال الفنان محمد هنيدي إنه كان لاعب كرة قدم بنادي الزمالك، موضحا أنه كان ملتزما فى أداء التمارين الرياضية داخل النادي، والابتعاد عن العمل وخصوصا في الإجازة الصيفية .



وأضاف خلال لقائه فى برنامج " قهوة أشرف "، المذاع عبر فضائية " الحياة "، أنه لا يميل إلى امتلاك مشاريع خاصة مردفا " بخاف عشان مش شغلتي بس بتتابع الناس بتعمل إيه".



وأوضح أنه تقدم للالتحاق بكلية الشرطة المصرية، ولكنه تم رفضه بسبب قصر القامة.



