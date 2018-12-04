محمد صلاح يغيب عن المرشحين لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لأفضل لاعب خلال شهر نوفمبر الماضي.



وجاءت قائمة المرشحين للجائزة كالتالي:



- دافيد سيلفا ( مانشستر سيتي )

- ليروي ساني ( مانشستر سيتي )

- رحيم ستيرلنج ( مانشستر سيتي )

- فيليبي اندرسون ( ويست هام )

- اندري روبيرتسون ( ليفربول )

- لوكاس دييني ( ايفرتون )

- موسى سيسوكو ( توتنهام)



جدير بالذكر أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح غاب عن هذه القائمة، بسبب عدم تألقه بشكل مميز في هذا الشهر.