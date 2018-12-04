محمد صلاح يغيب عن المرشحين لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لأفضل لاعب خلال شهر نوفمبر الماضي.
وجاءت قائمة المرشحين للجائزة كالتالي:
- دافيد سيلفا ( مانشستر سيتي )
- ليروي ساني ( مانشستر سيتي )
- رحيم ستيرلنج ( مانشستر سيتي )
- فيليبي اندرسون ( ويست هام )
- اندري روبيرتسون ( ليفربول )
- لوكاس دييني ( ايفرتون )
- موسى سيسوكو ( توتنهام)
جدير بالذكر أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح غاب عن هذه القائمة، بسبب عدم تألقه بشكل مميز في هذا الشهر.
وجاءت قائمة المرشحين للجائزة كالتالي:
- دافيد سيلفا ( مانشستر سيتي )
- ليروي ساني ( مانشستر سيتي )
- رحيم ستيرلنج ( مانشستر سيتي )
- فيليبي اندرسون ( ويست هام )
- اندري روبيرتسون ( ليفربول )
- لوكاس دييني ( ايفرتون )
- موسى سيسوكو ( توتنهام)
جدير بالذكر أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح غاب عن هذه القائمة، بسبب عدم تألقه بشكل مميز في هذا الشهر.