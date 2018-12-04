ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمد صلاح يغيب عن المرشحين لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:13 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لأفضل لاعب خلال شهر نوفمبر الماضي.

وجاءت قائمة المرشحين للجائزة كالتالي:

- دافيد سيلفا ( مانشستر سيتي )
- ليروي ساني ( مانشستر سيتي )
- رحيم ستيرلنج ( مانشستر سيتي )
- فيليبي اندرسون ( ويست هام )
- اندري روبيرتسون ( ليفربول )
- لوكاس دييني ( ايفرتون )
- موسى سيسوكو ( توتنهام)

جدير بالذكر أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح غاب عن هذه القائمة، بسبب عدم تألقه بشكل مميز في هذا الشهر.
loading...

ترشيحاتنا

كلوب يتحدث عن إصابة ماني وعقوبته بعد احتفال مباراة إيفرتون

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة حول تقدم رئيس لجنة الحكام بمذكرة ضد سيد عبد الحفيظ

أحمد فهمي يشبه خطيبته هنا الزاهد بالحصان

حاكم الشارقة يستقبل مجدى يعقوب

أغواها الشيطان فأغرقت زوجها حيا.. قصة عبلة بنت الصعيد وعشيقها السائق

أهلي جدة يطرد وفاق سطيف من كأس زايد بمشاركة السعيد وشيفو.. فيديو

طبيب: صبغة الشعر قد تؤدي للوفاة.. فيديو

الأرصاد تكشف عن موعد بدء فصل الشتاء.. فيديو

تعرف على سبب قول كلمة غفرانك بعد الخروج من الخلاء.. فيديو

مستشار المفتي يرد على أسئلة طالبات جامعة المنوفية عن تهذيب الحواجب

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

محمد صلاح يغيب عن المرشحين لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

الأصفر والرمادى.. موضة 2019 فى منزلك.. صور

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

الطالبات تبدع فى شرح مادة الرياضيات بمعرض العريش.. صور

فيديو

نجمة مسرح مصر تكشف تفاصيل شخصية جديدة عن حياتها وسر لقب ماما عضلات.. فيديو
مدير معهد القلب يكشف عن كارثة تهدد صحة المصريين
مدير معهد القلب: صغار المدخنين ليسوا بمأمن من الأزمات القلبية
تعرف على أسعار السيارات بعد تطبيق قرار زيرو جمارك في بداية 2019.. فيديو
جمال شعبان: مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي غير مسبوقة عالميا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟