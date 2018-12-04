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برلمان

برلماني: 3 مزايا لدخول أوبر وكريم النقل الجماعي

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:14 م
عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، بقرار شركتي "أوبر وكريم" بتوفير خدمة الميكروباص بالقاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أنها ستعود على الدولة بعوائد كبيرة، كما ستساهم في حل أزمة النقل والازدحام في القاهرة الكبرى.

وقال "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إنه يفضل "أوبر وكريم" ويثق بهما كوسيلة مواصلات آمنة ومريحة، عن بعض الوسائل الأخرى، كما أن أسعارها أفضل بكثير من وسائل النقل الأخرى.

وأوضح عضو البرلمان، أن المشروع سيعود على خزينة الدولة بمزايا عدة، من حيث الضرائب التي ستحصل عليها الدولة إضافة إلى تخفيف العبء عن سيارات النقل العام، والتي تقوم الدولة بتقديم دعم كبير لها، يؤثر على خزانة الدولة.

وأعلنت شركتا أوبر وكريم عن توفير وسائل نقل جماعي عبر توفير حافلات صغيرة، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء.
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