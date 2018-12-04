ولي العهد البريطاني يوجه رسالة إلى المسيحيين في الشرق الأوسط

بعث الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني برسالة أمل إلى المسيحيين في الشرق الأوسط، خلال قداس بكنيسة ويستمنستر آبيي مساء اليوم الثلاثاء.



وأكد تشارلز، دوق كورنوال، أن التطرف والانقسام ليس دائما، مع انضمامه إلى أسقف كانتربيري خلال القداس الذي يحتفى بالمسيحيين في المنطقة.



وقال الأمير إنه كان محظوظا لأنه اجتمع بالعديد من المسيحيين "مع هذا الإيمان الملهم والشجاعة" حيث كانوا يحاربون القمع والاضطهاد، أو فروا للهروب من تلك الظروف.



جاء ذلك بعد أن دعا أسقف كانتربيري الحكومة لاستقبال المزيد من اللاجئين خصوصا المسيحيين.



وفي معرض إلقائه كلمة، قال تشارلز عن الشرق الأوسط: "عبر التاريخ، في هذه الأراضي التي هي مهد الإيمان لليهود والمسلمين والمسيحيين، أظهرت مجتمعات مختلفة من المعتقدات أنه من الممكن العيش جنبا إلى جنب كجيران وأصدقاء".



وقال إنه يعلم أن المسلمين في لبنان يشاركون المسيحيين في احتفالاتهم.