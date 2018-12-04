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نجمة مسرح مصر: اشتغلت مُدرسة كيمياء قبل العمل بالتمثيل

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:31 م
صدى البلد
البهى عمرو
قالت نجمة مسرح مصر دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، إن عملت فى مدرسة لمدة عامين وكشفت انها كانت تدرس كيمياء لطلاب الثانوي.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة دى ام سي تقديم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، أنها وصلت للفنان الكبير أشرف عبد الباقى عن طريق مصطفى خاطر.

وأشارت إلى أنها بدأت مع عبد الباقى وقامت بعمل مسرحيات تياترو مصر وأوضحت أن الأدوار كانت تجسد على حسب الاشخاص الموجودة.

وأضافت أنها قامت بالمشاركة فى فيلم خلصانة بشياكة وأكثر من عمل سينمائى، كاشفة انها الان تقوم بعمل فيلم من بطولتها يسمى «وزو سكول» .

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة إسعاد يونس، يومي الإثنين والثلاثاء، من كل أسبوع، عبر قناة "dmc"، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.
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