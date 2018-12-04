الهلال السعودي يختار مدينة عربية لمواجهة الاستقلال الإيراني كأرض محايدة

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي عن اختيار إدارة النادي لمدينة أبو ظبي أرضًا محايدة لمواجهة فريق الاستقلال الإيراني.



وكان الاتحاد الآسيوي قد سمح للأندية السعودية بمواجهة الأندية الإيرانية، على خوض مبارياتهم بأرض محايدة، نظرًا للأزمة السياسية بين البلدين.



ويخوض الهلال مباراة الذهاب أمام الاستقلال، 8 إبريل المقبل، على ملعب الأرض المحايدة التي سيختارها الفريق الإيراني، ويلتقي في إياب منافسات دوري أبطال آسيا 2019 ، في 23 أبريل المقبل.



