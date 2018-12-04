مبروك عطية يخالف قرار الأزهر ويظهر إعلاميا للحديث عن الفياجرا النسائية

خالف الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر، قرار الجامعة الصادر مؤخرا بعدم السماح للأساتذة بالظهور الإعلامي إلا بتصريح، حيث ظهر على فضائية "ام بى سى مصر".



وتحدث عطية، فى البرنامج عن الفياجرا النسائية، مؤكدا أن المرأة لا عيب فيها على الإطلاق والمشكلة تكمن فى الرجال فقط قائلا "العيب فى الراجل مش فى الست".



ونص قرار جامعة الأزهر، في مادته الأولى على أنه يحظر على جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم العمل أو الظهور أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام دون ترخيص أو موافقة من رئيس جامعة الأزهر، وذلك في إطار سلسلة إجراءات تنظيمية للحفاظ على رسالة المؤسسة الأزهرية.



كانت جامعة الأزهر قد أكدت ضرورة حصول أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم على إذن مسبق للظهور بوسائل الإعلام ، مؤكدة أنها لا تمنع أحدًا من علماء الأزهر وأساتذته من الظهور الإعلامي اللائق بالمؤسسة العريقة، فهذا دور علماء الأزهر فى بيان الدين والأحكام الشرعية للناس، ولكن من حق الجامعة مثلها مثل كل مؤسسات الدولة أن تنظم شئونها وشئون أعضائها بما يحافظ على كرامتها ومسئوليتها تجاه أمانة تبليغ الدين، وتجاه الوطن والمجتمع، وعلى كل من يرغب من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الظهور الإعلامى أو العمل فى مجال الإعلام أو التصدي للفتوى بوسائل الإعلام تقديم الطلبات إلى إدارة الجامعة، للحصول على موافقة السلطة المختصة؛ إنفاذًا لصحيح القانون.



يذكر أن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر مسافر حاليا إلى دولة الإمارات للمشاركة فى ملتقى تعزيز السلم فى المجتمعات.