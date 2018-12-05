فوربس: قطر تبيع أوبك مقابل الجزيرة وإيران.. الإمارات تؤكد أن خروجها يدل على انحسار نفوذ الدوحة.. ومحاولات الرياض لإعادة الإمارة الضالة إلى الجماعة مستمرة

* إنتاج قطر أقل من نصف إيجل فورد

* الجزيرة تهاجم جميع الحكام عدا النخبة القطرية

* الدوحة هربت من تحمل أعبائها الخاصة



قالت مجلة "فوربس" الأمريكية في تقرير لها بعنوان "قطر للسعودية: سوف نفضل ترك أوبك بدلًا من قطع العلاقات مع إيران أو غلق الجزيرة"، إنه إذا كانت شهرة قطر قد بنيت على النفط، فإن قليل من الناس قد يسمعون عن الإمارة الصغيرة في الخليج، وإن عددا قليل من سكانها سيهتم بأن تخرج الإمارة الصغيرة من منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".



وأضافت أن شهرة قطر مبنية على إمداداتها الهائلة من الغاز الطبيعي المسال، وليس لاحتياطاتها النفطية الضئيلة.



وأشارت إلى أن صادرات قطر من الغاز ساعدت على إنشاء صورة دولية كبيرة، وكذلك على استضافة كأس العالم 2022، والتوسط في النزاعات الإقليمية، خاصة وأنها تمتلك "شبكة القنوات الاستفزازية، الجزيرة" بحسب وصف التقرير.



وتابعت أن ثروة قطر الآن من الغاز الطبيعي تمكنها من الخروج من منظمة أوبك، وفي هذه الأثناء، تتملق إدارة ترامب.



ولفتت إلى أن صادرات الغاز الطبيعي جعلت القطريين أغنى شعوب العالم: "لقد استخدموا هذا الدخل لإخراج أنفسهم من هيمنة تاريخية من قبل المملكة العربية السعودية المجاورة، الزعيم الفعلي لمنظمة أوبك".



وواصلت أنه يبدو أن الدوحة تخلت عن المنظمة بسبب الخلاف طويل الأمد بين قطر والدول المجاورة، بقيادة دول أوبك العربية، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مصر والبحرين.



وتابعت أنه على مر السنين حاولت السعودية إعادة قطر، "الضالة"، إلى الجماعة، حتى يونيو 2017، عندما انضمت الرياض إلى الإمارات في فرض حصار تجاري على الدولة المارقة.



ورأت أن الحصار على ارغم من الأضرار التي وقعت على الدوحة، لم يستطع تحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في قطع العلاقات مع إيران التي تقاسم قطر حقل الغاز الطبيعي الأساسي، وإغلاق قناة الجزيرة.



وعن الجزيرة، قالت المجلة إن الجزيرة هاجمت وسخرت من كل الزعماء العرب، ولكن باستثناء واحد، فمراسليها الجزيرة يخضعون لملاحقات قضائية بسبب تناول النخبة القطرية.



الدافع الأول لانسحاب قطر من "أوبك" هو أنها تعرضت للتهميش؛ كونها إحدى صغار منتجي النفط بالمنظمة.



وتقول قطر إن قرارها المفاجئ للخروج من أوبك، التي تضم 14 عضوا بخلافها، ليس مدفوعا بعوامل سياسية، ولم تذكر اسم السعودية، لكن سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري قال: "لا نقول إننا سنخرج من نشاط النفط لكن المنظمة التي تسيطر عليه تديرها دولة واحدة".



وذكرت الإمارات العربية المتحدة أن قرار الدوحة يعكس انحسار نفوذها.



وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية عبر "تويتر": "البعد السياسي للقرار بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ في ظل عزلة الدوحة السياسية".



كما بررت قطر خروجها من المنظمة بأنها تخطط أيضا لبناء أكبر وحدة لتكسير الإيثان في الشرق الأوسط، وما زالت تدرس توسعة استثماراتها النفطية في الخارج، وفقا لما ذكره الكعبي.



ونبهت المجلة بأن ثورة النفط الصخري التي حولت الولايات المتحدة إلى منتج النفط الأول في العالم خففت من قوة سوق "أوبك"، لتجد المنظمة نفسها ذات نفوذ ضئيل لتحرك أسعار النفط ما لم تتعاون روسيا، ولا تعد الدول الصغيرة مثل قطر التي تنتج 600 ألف برميل يوميا، أي أقل من نصف إنتاج منطقة "إيجل فورد" الامريكية، مهمة أو ذات شأن.



واستدركت قائلة إن الانسحاب من "أوبك" قد يأتي بنتائج عكسية على الدوحة، ويمكن أن يعرض قطر إلى اتهامات "الراكب بالمجان" (مصطلح اقتصادي للدلالة على الفرد الذي يستفيد من المصادر أو البضائع أو الخدمات دون دفع مقابل)، خاصةً في المملكة العربية السعودية، والتي تتحمل على الدوام العبء الأكبر.



وبالنظر إلى هذا الاحتمال، قد توافق قطر على تخفيضات طوعية تتماشى مع أوبك، لإثبات أن رحيلها لا علاقة له بشكل كبير بعدم الاستعداد لتحمل نصيبها من العبء.



وأكد التقرير أن انسحاب قطر من المنظمة يظهر أنها لم تعد في حاجة إلى أوبك لكي توصل صوتها، معتمدة على قناة الجزيرة.