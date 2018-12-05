البرلمان يناقش تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. ونواب: التطور التكنولوجي للأسواق يفرض علينا تغييره.. ونحتاج لتغليظ العقوبات بالقانون.. المساس بالسلع الاستراتيجية عقوبتها الإعدام

برلماني: التطورات التكنولوجية تفرض علينا تغيير قانون حماية المنافسة

نائب: احتكار السلع الاستراتيجية جناية يجب أن تكون عقوبتها الإعدام

نائب: جهاز حماية المنافسة ضعيف للغاية ويحتاج صلاحيات أكبر













تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.





قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر في 1945، والذي لم يعدل سوى في 2005، كتعديلات بسيطة لا تتواكب مع تطورات السوق الحالي، ولا مع الوضع التجاري القائم، حيث دخل السوق الإلكترونية بشكل كبير، وبرزت مجموعة من التجار الاحتكاريين، مما أثر على استقرار السوق، خاصة السلع الاستراتيجية، وفق ما ذكره أعضاء البرلمان.





حيث أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أصبح باليًا ولا يتماشى مع التطور التكنولوجي الذي طرأ على التجارة والتوسع الذي حدث بها، مشيرًا إلى أن القانون خرج في حقبة زمنية معينة وظروف غير متوافرة الآن.





وقال "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": التطور التكنولوجي الذي تشهده التجارة حاليًا، لابد من مواكبتها بتطور تشريعي، مضيفًا بأن السوق يشهد موجهة العشوائية والممارسات الاحتكارية، التي تمثل جزء كبير من ارتفاع الأسعار.





وشدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، على ضرورة تعديل القانون بحيث يتم وضع آلية لضبط الأسواق بشكل أكبر، وتفعيل الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك، وتنوع في عمليات الاستيراد، حتى لا يكون حكرًا على شركة معينة، إضافة إلى تغليظ العقوبات بشكل أكبر، بدلًا من الغرامات البسيطة الموضوع حاليًا والتي لا تتماشى مع حجم الجريمة.





من جانبه، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إنه يجب أن يتلاءم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع الأوضاع التي تمر بها الاقتصاد حاليًا، مشددًا على أن يكون للسلع الاستراتيجية وضع خاص، بحيث يكون احتكارها جناية تصل عقوبتها للإعدام.





وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن السلع الاستراتيجية يحددها رئيس الوزراء، ويكون هناك التزام بها وقواعد صارمة لكل من تجرؤ له نفسه الاقتراب من زعزعة استقرارها في الأسواق.





وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان: بالنسبة لباقي السلع، يجب أن تعرض بكل شفافية في الأسواق، بعيدًا عن ممارسات التجار والاحتكارية التي يعملون بها، في منع أي شخص من المنافسة معهم في السوق .





بدوره، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن عملية التقاضي في ملف الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة، بطيئة جدًا، وفعاليات جهاز حماية المنافسة ضعيفة، فأقصى شئ يقوم به هو تزويد المسؤولين بالمعلومات، على عكس الوضع في الخارج التي تتمتع بقواعد صارمة.





وأَضاف "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن المنافسة الحرة العامل الرئيسي في ضبط الأسعار، وهذا غير متوفر عندنا، كما أن التشريعات الموجودة حاليًا لا تدعم هذا الملف، إضافة إلى وجود تدخل من الدولة في القطاعات المختلفة الخاصة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مما يقلل من اختصاصات الهيئات.



