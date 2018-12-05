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فن

سعد رمضان يتجاوز 2 مليون على يوتيوب بـ شو محسودين

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
سعيد فراج
احتفل الفنان اللبناني سعد رمضان عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، بتجاوز أغنيته الجديدة "شو محسودين" لحاجز 2 مليون مشاهدة بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في 23 نوفمبر الماضي. 

وكان رمضان قد أعلن تصويره كليب جديد مع المخرج وليد ناصيف، إذ جمعتهما جلسات داخل الاستوديو مؤخرًا، استعدادًا لتصوير الكليب الجديد.

وكان آخر أعمال رمضان الفنية، طرح ألبوم "ما بعرف"، الذي ضم 12 أغنية متنوعة، تعاون خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم "علي المولى وفضل سليمان وجيمي وعمر الصباغ وصلاح الكردي".
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