ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

هجوم عنيف من جماهير الأهلي السعودي على عبدالله السعيد بعد مباراة وفاق سطيف

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:44 م
صدى البلد
أحمد هاني
تأهل نادي الأهلي السعودي إلى دور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد تعادله بهدف لمثله اليوم الثلاثاء، أمام ضيفه وفاق سطيف الجزائري في إياب دور الستة عشر بالبطولة.

وعقب المباراة شهدت مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا من مشجعي ومتابعي الأهلي بعد أداء المحترف المصري عبد الله السعيد المتواضع في المباراة على حد وصفهم.

وغرد أحدهم :الأهلي ينقصه لاعب صانع لعب مثل #عبدالمؤمن_جابو فرق كبير بينه وبين السعيد ، الغريب افضل منه !!".

وقال الآخر: "السعيد ٩٠ دقيقة ماشفت له غير أنه طلع الكوره أوت ما تدري يلعب معنا ولا معهم لا يلعب لوحده أصلا ما تدري أنه موجود إلا لما يقول المعلق اسمه بداية المباراة".

وانتقل السعيد للأهلي في شهر مايو من العام الجاري بعد فترة احتراف قصيرة في فنلندا .

هجوم عنيف من جماهير الأهلي السعودي على عبدالله السعيد بعد مباراة وفاق سطيف
هجوم عنيف من جماهير الأهلي السعودي على عبدالله السعيد بعد مباراة وفاق سطيف
هجوم عنيف من جماهير الأهلي السعودي على عبدالله السعيد بعد مباراة وفاق سطيف
هجوم عنيف من جماهير الأهلي السعودي على عبدالله السعيد بعد مباراة وفاق سطيف
هجوم عنيف من جماهير الأهلي السعودي على عبدالله السعيد بعد مباراة وفاق سطيف
هجوم عنيف من جماهير الأهلي السعودي على عبدالله السعيد بعد مباراة وفاق سطيف
loading...

ترشيحاتنا

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة حول تقدم رئيس لجنة الحكام بمذكرة ضد سيد عبد الحفيظ

تامر أمين يتغزل في محمود الخطيب رغم خلافاته معه.. فيديو

محمد صلاح يغيب عن المرشحين لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

حاكم الشارقة يستقبل مجدى يعقوب

رسالة من الملك سلمان إلى أمير قطر

حارس الأهلي يفتح النار: مدربو حراس مرمى المنتخبات لم يمارسوا الكرة.. بداية الحضرى كارثية.. وجنش عشوائي.. فيديو وصور

ريحانة المداحين أمين الدشناوي.. عندما بكى بين يديه الشيخ الشعراوي وكرمه الرئيس الفرنسي

رسميا.. أحمد شوبير نائبا لرئيس اتحاد الكرة بالتزكية

مستشار المفتي يرد على أسئلة طالبات جامعة المنوفية عن تهذيب الحواجب

تامر أمين: جوزيه وجه صدمة قاسية للأهلي.. وهذا هو المدرب الجديد للفريق.. فيديو

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية حتى هذا الموعد

تعرف على سبب قول كلمة غفرانك بعد الخروج من الخلاء.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

الأصفر والرمادى.. موضة 2019 فى منزلك.. صور

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

الطالبات تبدع فى شرح مادة الرياضيات بمعرض العريش.. صور

فيديو

القومي للتغذية يفجر مفاجأة كارثية عن كبدة الشوارع .. فيديو
شريف حسنى يقبل يد نجمة مسرح مصر على الهواء.. ويعلق: لو معملتش كده هتضرب
نجمة مسرح مصر تكشف تفاصيل شخصية جديدة عن حياتها وسر لقب ماما عضلات.. فيديو
مدير معهد القلب يكشف عن كارثة تهدد صحة المصريين
مدير معهد القلب: صغار المدخنين ليسوا بمأمن من الأزمات القلبية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟