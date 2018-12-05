بعد تدهور القطاع.. هشام عرفات يعلن إقالة رئيس هيئة النقل النهري.. نواب: حقه.. والملف لم يحدث به أي تطوير

برلماني: صدور قانون الملاحة الداخلية سيعيد بريق النقل النهري

نائب عن إقالة رئيس هيئة النقل النهري: الوزير عنده حق

طلعت خليل: نحتاج لإرادة قوية لاستغلال النيل كوسيلة نقل ناجحة





يشهد النقل النهري تهميش كبير، لدرجة أن عوائده الاقتصادية تكاد تكون معدومة، بالرغم من توافر الإمكانيات الطبيعية، إلا أنها غير مستغلة.





وفي إطار التدهور الذي تشهده هيئة النقل النهري، أصدر د. هشام عرفات وزير النقل، قرارًا بإنهاء انتداب رئيس هيئة النقل النهري الدكتور عبدالعظيم محمد، وإعادته لوزارة الري، مع تكليف اللواء بحري ياسر جلال بالمهمة، خلفا له، وجاء من أسباب الإقالة تأخر في بعض الملفات الخاصة بالنقل النهري..





بدوره قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، إن البرلمان على وشك إصدار قانون الملاحة الداخلية الجديد، حيث من المقرر أن يرى النور خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أنه سيكون له دور كبير في النهوض بملف النقل النهري.





وأضاف "بدوي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن الإمكانيات في ملف النقل النهري، ضعيفة جدًا، ولا توجد أي بوادر حالية للنهوض بالقطاع، مشيرًا إلى أن هيئة النقل النهري، تقوم بفرض الرسوم على المستثمرين دون توفير أي خدمات.





وأوضح عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قانون الملاحة الداخلية سيعمل على إحداث نوع من التوازن بين المستثمرين وهيئة النقل النهري، كما سيتيح الفرصة أمام القطاع الخاص بشكل أكبر





وأشار النائب إلى أن النقل النهري يجب ألا يقل عن 40% من النقل عامة، لاسيما أنه يمثل أهمية كبيرة من حيث تقليل الزحام، وتفادي الحوادث، إضافة غلى اعتباره مورد هام لخزينة الدولة، من حيث الرسوم والضرائب المحصلة.





من جانبه، أكد النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات، بالبرلمان، أن هيئة النقل النهري، تسير ببطء جدًا ولم تحرز أي تقدم يذكر في قطاع النقل النهري، مشيرًا إلى أن هناك خطة وضعت لتطوير القطاع، إلا أنها لم تنفذ بعد، فمن حق وزير النقل إقالة رئيس هيئة النقل النهري.





وقال "الخشب" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": إن الخطة كانت تشمل تجهيز المراسي بشكل أفضل، بعد التدهور الكبير الذي تشهده، الأمر الذي يجعل هناك سرعة في نقل البضائع.





وأوضح عضو لجنة النقل والمواصلات، بالبرلمان، أن استغلال النقل النهري سيعود بالنفع على المواطنين والتجار، حيث نقل البضائع عن طريق النقل النهري، سيكون أرخص، فضلًا عن تفادي الحوادث.





واختتم، النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، بقوله: إن قطاع النقل النهري متراجع للغاية وغير مستغل بالشكل الأمثل، كحال قطاع النقل عبر السكة الحديد، فإيرادات كلاهما تكاد تكون معدومة.





وأضاف "خليل" في تصريحات خاصة لـ"البلد"، بأن قطاع النقل النهري به مشاكل في ضخمة في نقل البضائع والركاب، فلابد من وجود علامات في النهر، ونقط ارتكاز لتفريغ البضائع، بدلًا من النقل البري الذي يحدث ضغطًا كبيرًا على الشارع وتدهور حالها.



