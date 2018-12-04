ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

لجنة استرداد أراضي الدولة: يجب التفريق بين التعدي على أملاك الدولة والأرض الزراعية

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:50 م
صدى البلد
أيمن سيد
أكد أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة أن أراضى الدولة ملك للدولة أو لجهات بها وتعدى عليها شخص فإنه يجب ان تسترد هذه الارض ومن أجل هذا شكلت لجنة الاسترداد.

وأضاف أيوب فى حواره لبرنامج " ما وراء الحدث" على فضائية" سي بي سي اكسترا" انه يجب التفريق بين ازالة التعديات على أراضى الدولة وإزالة التعديات على الاراضي الزراعية والتى يمتلكها الافراد لأنه يحدث خلط لدى البعض بين الاثنين.

وتابع المتحدث باسم لجنة الاسترداد انه بالنسبة لآلية عمل اللجنة اولا حصر الاراضي هو انجاز يحسب للقيادة السياسية التى شكلت هذه اللجنة حيث بذلت جهدا جبارا لحصر هذه الاراضي.
loading...

ترشيحاتنا

تعليق قوى من هاني الناظر على بيان التضامن حول مخالفات مستشفى 57357

التحاليل الجوية: أمطار غزيرة على 5 محافظات غدا.. تعرف عليها.. فيديو

رسميا.. أحمد شوبير نائبا لرئيس اتحاد الكرة بالتزكية

موجز البلد | مشادة حول مكافأة نهاية خدمة الزوجة.. الحضري يذبح عجلا.. وراموس يبكي

كلوب يتحدث عن إصابة ماني وعقوبته بعد احتفال مباراة إيفرتون

يا فرحة ما تمت.. الإصابة تضرب رامي ربيعة من جديد في تدريب الأهلي

تعرف على سبب قول كلمة غفرانك بعد الخروج من الخلاء.. فيديو

رسالة من الملك سلمان إلى أمير قطر

الصفقة الثالثة.. مصادر: عمرو طارق يوقع عقود انضمامه للأهلي

بعدما ضرب موعدا مع جيما.. تاريخ مواجهات فرق إثيوبيا مع الأهلي في دوري الأبطال

أحمد فهمي يشبه خطيبته هنا الزاهد بالحصان

12 معلومة عن المطرب البلجيكى حفيد الفنان محرم فؤاد.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

الأصفر والرمادى.. موضة 2019 فى منزلك.. صور

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

الطالبات تبدع فى شرح مادة الرياضيات بمعرض العريش.. صور

فيديو

القومي للتغذية يفجر مفاجأة كارثية عن كبدة الشوارع .. فيديو
شريف حسنى يقبل يد نجمة مسرح مصر على الهواء.. ويعلق: لو معملتش كده هتضرب
نجمة مسرح مصر تكشف تفاصيل شخصية جديدة عن حياتها وسر لقب ماما عضلات.. فيديو
مدير معهد القلب يكشف عن كارثة تهدد صحة المصريين
مدير معهد القلب: صغار المدخنين ليسوا بمأمن من الأزمات القلبية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟