لجنة استرداد أراضي الدولة: يجب التفريق بين التعدي على أملاك الدولة والأرض الزراعية

أكد أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة أن أراضى الدولة ملك للدولة أو لجهات بها وتعدى عليها شخص فإنه يجب ان تسترد هذه الارض ومن أجل هذا شكلت لجنة الاسترداد.



وأضاف أيوب فى حواره لبرنامج " ما وراء الحدث" على فضائية" سي بي سي اكسترا" انه يجب التفريق بين ازالة التعديات على أراضى الدولة وإزالة التعديات على الاراضي الزراعية والتى يمتلكها الافراد لأنه يحدث خلط لدى البعض بين الاثنين.



وتابع المتحدث باسم لجنة الاسترداد انه بالنسبة لآلية عمل اللجنة اولا حصر الاراضي هو انجاز يحسب للقيادة السياسية التى شكلت هذه اللجنة حيث بذلت جهدا جبارا لحصر هذه الاراضي.

