مليء بالوثائق السرية ومكانه غير ثابت.. 5 حقائق لا تعرفها عن مثلث الشيطان

"مثلث الشيطان" أو "المثلث الغامض" كلها أسماء لمثلث برمودا الغامض الذي يقع في المحيط الأطلنطي أمام الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ويتم الاحتفال عالميًا بيوم 5 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمثلث برمودا ورغم عدم وجود عادة تُتبع في هذا اليوم، لكنه مجرد تذكير بالمكان الأكثر غموضاً في العالم، فرغم كل التقدم التكنولوجي في الوقت الحالي إلا أن كل ما عُرف عنه مجرد اقتراحات وتكهنات.
يحدث الكثير من الأشياء الغريبة في هذا المكان، منها فقدان القوارب والطائرات أو عدم عمل البوصلة بشكل صحيح، لكن توجد بعض الحقائق الغريبة عن هذا المكان.
- مثلث برمودا أكبر مما تخيل:
عندما يفكر الناس في مثلث برمودا، قد يعتقدون أنه مثلث صغير يربط بين ثلاث نقاط صغيرة ولكن في الواقع إن هذا المثلث أكبر بكثير مما قد يتخيله أي شخص، يمكن أن يكون الحجم الإجمالي لمثلث برمودا في أي مكان من 440،000 إلى 1،1510،000 ميل مربع من المحيط وفقا لـ wonderopolis.org، ولكن تغير حجم مثلث برمودا على مر السنين لذا من الصعب تحديد الحجم الدقيق له.
- البوصلة لا تعمل في مثلث برمودا :
لا تعمل البوصلة بشكل صحيح في حدود مثلث برمودا أو بالقرب منه، فهو المكان الوحيد التي تشير فيه البوصلة إلى الشمال الحقيقي وليس الشمال المغناطيسي، أي أن المؤشرات في النهاية تكون خاطئة وهذه تعد مشكلة كبيرة لمستخدمي البوصلة على متن الطائرات والقوارب.
- أضخم سفينة غرقت في مثلث برمودا :
- غرق الطائرات في الحرب العالمية الثانية :
- غرق أول غواصة بالطاقة النووية في المثلث:
- المثلث يتحرك :
لم يتوصل العلماء حتى الآن إلى تحديد مساحة مثلث برمودا وكذلك حدوده أيضًا وموقعه بالتحديد، فعلى الرغم من أن المثلث له ثلاث نقاط إلا أنه وفقا لعمليات المراقبة دائم الحركة وغير ثابت في مكان محدد.