مليء بالوثائق السرية ومكانه غير ثابت.. 5 حقائق لا تعرفها عن مثلث الشيطان

"مثلث الشيطان" أو "المثلث الغامض" كلها أسماء لمثلث برمودا الغامض الذي يقع في المحيط الأطلنطي أمام الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ويتم الاحتفال عالميًا بيوم 5 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمثلث برمودا ورغم عدم وجود عادة تُتبع في هذا اليوم، لكنه مجرد تذكير بالمكان الأكثر غموضاً في العالم، فرغم كل التقدم التكنولوجي في الوقت الحالي إلا أن كل ما عُرف عنه مجرد اقتراحات وتكهنات.





يحدث الكثير من الأشياء الغريبة في هذا المكان، منها فقدان القوارب والطائرات أو عدم عمل البوصلة بشكل صحيح، لكن توجد بعض الحقائق الغريبة عن هذا المكان.