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مليء بالوثائق السرية ومكانه غير ثابت.. 5 حقائق لا تعرفها عن مثلث الشيطان

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:00 ص
إعصار في مثلث برمودا
إعصار في مثلث برمودا
أماني إبراهيم
"مثلث الشيطان" أو "المثلث الغامض" كلها أسماء لمثلث برمودا الغامض الذي يقع في المحيط الأطلنطي أمام الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ويتم الاحتفال عالميًا بيوم 5 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمثلث برمودا ورغم عدم وجود عادة تُتبع في هذا اليوم، لكنه مجرد تذكير بالمكان الأكثر غموضاً في العالم، فرغم كل التقدم التكنولوجي في الوقت الحالي إلا أن كل ما عُرف عنه مجرد اقتراحات وتكهنات.

يحدث الكثير من الأشياء الغريبة في هذا المكان، منها فقدان القوارب والطائرات أو عدم عمل البوصلة بشكل صحيح، لكن توجد بعض الحقائق الغريبة عن هذا المكان.

مليء بالوثائق السرية
  • مثلث برمودا أكبر مما تخيل:
عندما يفكر الناس في مثلث برمودا، قد يعتقدون أنه مثلث صغير يربط بين ثلاث نقاط صغيرة ولكن في الواقع إن هذا المثلث أكبر بكثير مما قد يتخيله أي شخص، يمكن أن يكون الحجم الإجمالي لمثلث برمودا في أي مكان من 440،000 إلى 1،1510،000 ميل مربع من المحيط وفقا لـ wonderopolis.org، ولكن تغير حجم مثلث برمودا على مر السنين لذا من الصعب تحديد الحجم الدقيق له.

مليء بالوثائق السرية
  •  البوصلة لا تعمل في مثلث برمودا :
لا تعمل البوصلة بشكل صحيح في حدود مثلث برمودا أو بالقرب منه، فهو المكان الوحيد التي تشير فيه البوصلة إلى الشمال الحقيقي وليس الشمال المغناطيسي، أي أن المؤشرات في النهاية تكون خاطئة وهذه تعد مشكلة كبيرة لمستخدمي البوصلة على متن الطائرات والقوارب.

مليء بالوثائق السرية
  • أضخم سفينة غرقت في مثلث برمودا :
واحدة من أقدم الضحايا داخل مثلث برمودا كانت عبارة عن سفينة تعرف باسم "سايكلوب USS"، وكانت السفينة كبيرة وطولها حوالي 200 متر، وبدأت السفينة رحلتها في مارس 1918 وكانت تحمل أكثر من 300 رجل وآلاف من الإمدادات، وفقا لموقع history.com، ومع ذلك، فإن السفينة لم تصل إلى وجهتها حيث غرقت السفينة في مكان ما بين بربادوس وخليج تشيسابيك.

مليء بالوثائق السرية
  •  غرق الطائرات في الحرب العالمية الثانية :
خلال الحرب العالمية الثانية، أرسلت الجيوش البريطانية والولايات المتحدة أساطيل جوية للطيران جنبًا إلى جنب في أوقات الحاجة، من أجل القيام بذلك طارت العديد من الطائرات فوق منطقة مثلث برمودا، وفقدت عدة طائرات دون أن تترك أثرا، ومنها طائرات "Star Tiger" و "Star Ariel" البريطانية وخطوط "Douglas DC-3" البريطانية التابعة لسلاح الجو الأمريكي الجنوبي.

مليء بالوثائق السرية
  • غرق أول غواصة بالطاقة النووية في المثلث:
في حوالي الستينيات من القرن الماضي، بدأت الطاقة النووية تصبح أكثر استخداما كمصدر للطاقة، حيث كانت واحدة من فوائد استخدام الطاقة النووية هي إمكانية النقل، وبدأ الجيش في تمويل المركبات التي تعمل بالطاقة النووية بالكامل وكان أحد المتنافسين الأوائل على ذلك غواصة تدعى "العقرب" كانت اولى رحلاتها في عام 1968 وكانت محملة بالوثائق السرية، ولكنها بمجرد الاقتراب عند حدود مثلث برمودا غرقت ولم يتم العثور عليها حتى الآن.

مليء بالوثائق السرية
  •  المثلث يتحرك :
لم يتوصل العلماء حتى الآن إلى تحديد مساحة مثلث برمودا وكذلك حدوده أيضًا وموقعه بالتحديد، فعلى الرغم من أن المثلث له ثلاث نقاط إلا أنه وفقا لعمليات المراقبة دائم الحركة وغير ثابت في مكان محدد.
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