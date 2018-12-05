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فن

مشاركة الوثائقى جان دارك مصرية بمهرجان كرامة فى الأردن

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:00 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
يشارك فيلم جان دارك مصرية بمهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان بالأردن وسط مجموعة متميزة من الأفلام العربية ومنها "مسافر: حلب - إسطنبول" لـأنداش هازيندار أوغلو و"الرحلة" لـمحمد الدراجي وفيلم التحريك "البرج" لـماتس غرورد.

يحكي الفيلم قصص مقاومة المرأة المصرية خلال ثورة 25 يناير من خلال الرقص، الشعر والأساطير. وهو من إخراج إيمان كامل وإنتاج مشترك لشركتي نومادز هوم للإنتاج (إيمان كامل) ولينكد برودكشن للإنتاج (طلال المهنا) في ثاني تعاون بينهما.

وكان الفيلم قد ترشح في عام 2013 لجائزة الفيلم العربي الألماني التي تقدمها مؤسسة روبرت بوش شتيفتونغ في ألمانيا، وتم تقديمه في ملتقيات إنتاج سينمائي مشترك، مثل Africa Produce (إسبانيا) وصندوق Amiens لتطوير السيناريو (فرنسا).
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